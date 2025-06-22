فاينانشال تايمز: المسؤولون الإسرائيليون يميلون سرا نحو إنهاء الهجوم على إيران بعد الضربة الأميركية على منشآتها النووية

اشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الى ان المسؤولين ال​إسرائيل​يين يميلون سرا نحو إنهاء الهجوم على إيران بعد الضربة الأمريكية على منشآتها النووية.

ولفت "فايننشال تايمز" عن مصدر، الى ان ما ستفعله إسرائيل لاحقا سيعتمد على كيفية رد إيران على الهجوم الأميركي، وذكرت بان إسرائيل سترد وفقا للتطورات وإذا توقف القتال الآن تكون إسرائيل قد حققت معظم أهدافها.