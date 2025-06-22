اشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الى ان المسؤولين الإسرائيليين يميلون سرا نحو إنهاء الهجوم على إيران بعد الضربة الأمريكية على منشآتها النووية.
ولفت "فايننشال تايمز" عن مصدر، الى ان ما ستفعله إسرائيل لاحقا سيعتمد على كيفية رد إيران على الهجوم الأميركي، وذكرت بان إسرائيل سترد وفقا للتطورات وإذا توقف القتال الآن تكون إسرائيل قد حققت معظم أهدافها.
كانت هذه تفاصيل خبر فاينانشال تايمز: المسؤولون الإسرائيليون يميلون سرا نحو إنهاء الهجوم على إيران بعد الضربة الأميركية على منشآتها النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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