أكدت الحكومة ال​ايران​ية عدم وجود "أي خطر" على السكان المقيمين قرب المنشآت النووية التي استهدفتها الولايات المتحدة. واوضحت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني للتلفزيون الرسمي، بانه "ليس هناك أي خطر على السكان في مناطقنا النووية. يمكن لسكان نطنز وأصفهان وفوردو مواصلة حياتهم بشكل طبيعي".

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الايرانية تؤكد عدم وجود أي خطر قرب المواقع النووية المستهدفة بالضربات الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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