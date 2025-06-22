رئيس هيئة الاركان الاميركية: التقييمات الأولية تشير إلى أن المواقع النووية الإيرانية الثلاثة تعرضت لأضرار بالغة ودمار شديد

كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية أن الضربات التي نُفذت ضد منشآت نووية في إيران استخدمت خلالها سبع قاذفات من طراز "بي-2" الشبحية، في العملية التي أطلق عليها الجانب الأميركي تسمية "مطرقة الليل".

وأضاف أن غواصة أميركية تابعة لقيادة المنطقة الوسطى "سنتكوم" أطلقت نحو 20 صاروخ توماهوك على أهداف إيرانية قبل دخول قاذفات "بي-2" إلى الأجواء الإيرانية، وقال إن الهجوم استغرق 25 دقيقة.

وأوضح أن القوات الأميركية "أسقطت 14 قنبلة خارقة للتحصينات على الأهداف الإيرانية إضافة إلى صواريخ توماهوك".

وقال إنه تم إسقاط قنبلتين خارقتين للتحصينات على منشأة فوردو النووية الواقعة داخل جبل. وأوضح أن القوات الأميركية استخدمت أساليب خداع تكتيكي خلال التحرك نحو المواقع المستهدفة.

وأفاد بأن "أكثر من 125 طائرة عسكرية شاركت في ضرب إيران"، مشيرا إلى أن "تقييمنا يؤكد تعرض المواقع النووية الإيرانية لأضرار بالغة ودمار شديد".