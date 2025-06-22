وزير الدفاع الأميركي: دمرنا البرنامج النووي الإيراني والهجمات حققت نجاحا مذهلا وساحقا

اعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث باننا دمرنا البرنامج النووي الإيراني، والهجمات على ايران حققت نجاحا مذهلا وساحقا.
ولفت وزير الدفاع الأميركي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الاركان المشتركة الاميركية الجنرال دان كين، الى انه تم إعداد خطة قصف إيران على مدى شهور وأسابيع لتكون جاهزة عندما يأمر الرئيس دونالد ترامب بذلك.
واشار الى ان ترامب يسعى للسلام، وعلى إيران أن تسلك هذا الطريق، وقد تم القضاء على طموحات إيران النووية.
وشدد وزير الدفاع الأميركي على ان مهمتنا لم تكن مرتبطة بتغيير النظام الإيراني بل التعامل مع البرنامج النووي.
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