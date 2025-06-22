مجلس الشورى الإيراني يوصي بإغلاق مضيق هرمز ويترك اتخاذ القرار إلى المجلس الأعلى للأمن القومي

أوصى مجلس الشورى الإيراني بإغلاق مضيق هرمز وقرر ترك اتخاذ القرار إلى المجلس الأعلى للأمن القومي
ذكرت قناة "برس تي.في" الإيرانية اليوم الأحد أن قرار إغلاق مضيق هرمز مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، وذلك بعد أن أفادت تقارير بموافقة البرلمان على الإجراء.
ولم يحسم بعد قرار إغلاق المضيق، الذي يمر عبره حوالي 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز العالمية.
لكن النائب والقائد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري قال لنادي الصحفيين الشباب اليوم الأحد إن إغلاق المضيق مطروح "وسيتخذ القرار إذا اقتضى الأمر".
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