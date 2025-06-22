شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لمناقشة راوية "مارتينا أرتين" بنقابة الصحفيين.. الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 04:28 م

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة رواية "مارتينا أرتين" للأديب محمد عواد.

ويشارك في الندوة الكاتبة الدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، والكاتب والمؤرخ محمد الشافعي، والدكتور طارق منصور، الأديب وأستاذ التاريخ في جامعة عين شمس، والكاتب الدكتور أيمن السيسي، والناقد الدكتور أحمد هاشم صالح، تديرع الندوة الإعلامية سوزان حرفي.

وتنعقد الندوة يوم الثلاثاء 24 يونيو في تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة طه حسين في الدور الرابع.

