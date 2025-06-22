شكرا لقرائتكم خبر عن بيع سطح الكمبوند بين الحظر والإباحة.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان :" بيع سطح الكمبوند بين الحظر والإباحة"، استعرض خلاله ضوابط وشروط زيادة مباني السطح بنسبة 75% بالمدن الجديدة، حيث أن القرار استثني "الكمبوندات وأراضي الإسكان الاجتماعي وأراضي إسكان ابني بيتك"، فلازالت ردود الأفعال مستمرة حول قرار وزارة الإسكان بعد أخذ رأي مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بدور السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى بنسبة 75% من إجمالى مسطح دور السطح شاملاً غرف مرافق الخدمات بالسطح والسماح للمواطنين المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة "فيلات – عمارات" بالمدن الجديدة، والملتزمين بعدد الأدوار وفقا للتراخيص الصادرة، بزيادة مسطح المباني بدور السطح بحد أقصى 75%، شاملا غرف مرافق الخدمات بالسطح، وفقاً لضوابط وشروط محددة.

هذا وقد انتهت طلبات زيادة مباني السطح في المدن الجديدة بحد أقصى 75% وتحديدًا في نهاية شهر مايو 2025 المنصرم، والتي بدأت منذ 1 ديسمبر 2024 من العام الماضي، ومن الممكن مد الفترة بقرار من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابع لوزارة الإسكان بمدد أخرى مماثلة لا تتعدى في مجموعها الـ3 سنوات.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة وإجاباتها بشأن بيع سطح الكمبوند بين الحظر والإباحة، وضوابط وشروط زيادة مباني السطح بنسبة 75% بالمدن الجديدة، وأبرز تلك الأسئلة ماهي تلك الضوابط طبقا للقرار؟ ما هي أهم المدن؟ وماذا في حالة رغبة العميل بالاحتفاظ بغرف خدمات السطح في حدود نسبة 25 %؟ وهل تسري تلك الموافقة على التجمعات السكنية المغلقة؟ وهل يجوز التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها في التجمعات السكنيه المغلقه الكمبوندات؟

وإليكم التفاصيل كاملة:

بيع سطح الكمبوند بين الحظر والإباحة.. ضوابط وشروط زيادة مباني السطح بنسبة 75% بالمدن الجديدة.. القرار استثني "الكمبوندات وأراضي الإسكان الاجتماعي وأراضي إسكان ابني بيتك".. وخبير يُجيب عن 6 أسئلة أبرزها مُدن التطبيق





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