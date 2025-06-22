شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستعرض استراتيجية ومبادرة إعداد المعلم بكليات التربية والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود وخطة إعداد المعلم في الجامعات المصرية، وقال إن ذلك يتم من خلال إعداد تكاملي يجمع بين التخصص والتربية في نفس الوقت، وإعداد تتابعي لخريجي التخصصات المختلفة ليكونوا معلمين، وزيادة مساحة التربية العملية لتكون عاما دراسيا على غرار سنة الامتياز، وتطوير المقررات لتصبح بينية وتكاملية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبه شاروبيم، ورشا مهدي، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول، بحضور وزير التعليم العالي.

وأشار إلى الاهتمام بإعداد معلم باحث عن طريق دراسة بحوث الفعل وعمل المشروعات المهنية، واستحداث مسارين لمعلم ابتدائي للفصل ولمعلم المجال، وتقليل الساعات النظرية لصالح الساعات التطبيقية والخبرات الميدانية، بالإضافة إلى برامج جديدة لتدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية وإعداد معلمي steam والمدارس الدولية.

وأشار إلى مبادرة "تميز المعلم"، بشراكة من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات، و3 جامعات دولية، لافتا إلى حرص الوزارة للارتقاء بكليات التربية باعتبارها حجر الزاوية في تطوير المنظومة التعليمية من خلال تنمية قدرات الكوادر الأكاديمية والإدارية، وتعزيز الشراكات مع الجهات الدولية، وإطلاق مبادرات تستهدف تحسين مخرجات التعليمي التربوي.

وقال إن هناك 16 جامعة تم تطبيق هذه البرامج عليها لتطوير مفهوم التميز للخريجين، وهناك برامج بإعداد المعلم في مرحلة الدراسات العليا، وهناك 7500 معلم في مرحلة البكالوريوس استفادوا من ذلك، و500 معلما ببرامج الدراسات العليا و50 من القيادات، وهناك 356 إجمالي عدد المشاركين من أساتذة الجامعات، كما أن هناك ورش عمل وتدريب، وتجهيز بنية تحتية.

وتحدث عن الشهادات الدولية المهنية في التدريس لتجهيز عضو هيئة التدريس أو الطالب قبل تخرده، وهناك 3000 معلم ومعلمة استفادوا من هذه التجربة، وقال إن الهدف إعداد معلم جيد يكون مؤهل للتدريس في التعليم قبل الجامعي، مشددا على أن المعلم هو الأساس في المنظومة.

وأشاد بالدراسة وتوصياتها وأن الوزارة ستقوم بدراستها للاستفادة منها، وبمشروع القانون المقترح من المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، وقال إنهم حصلوا على نسخة منه وسيتم الاطلاع عليه ودراسته،