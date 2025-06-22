شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوافق على تقرير دراسة بشأن "كليات التربية" ويحيله إلى الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موافقة المجلس على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبه شاروبيم، ورشا مهدي، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول، والموافقة على الاقتراحات والتوصيات الواردة به، وأن يحال التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد به من توصيات ومقترحات وذلك بعد ضبطه في ضوء ما تم من مناقشات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبه شاروبيم، ورشا مهدي، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول، بحضور وزير التعليم العالي.

ووجه رئيس مجلس الشيوخ، الشكر للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائلا: شكرا لكم، ودعنا ونحن في نهايات دور الانعقاد أن نشكر تعاونكم في كل الخير وكنتم دائما سندا في كل ما يدور في المجلس من مناقشات بشأن التعليم والبحث العلمي، ونشكر روح التعاون المستمرة منكم.