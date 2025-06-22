شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية المؤتمر تطالب بـ"كشف هيئة" للراغبين فى الالتحاق بكليات التربية والان مع تفاصيل الخبر

طالب النائب طارق رسلان، ممثل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، بضرورة إجراء "كشف هيئة" للراغبين في الالتحاق بكليات التربية، لضمان جاهزيتهم لأداء رسالة المعلم، بما يتوافق مع أهمية الدور الذي يلعبه في تشكيل وعي الأجيال وخدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي شهدت مناقشة الدراسة المقدمة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، والتي تقدمت بها النائبتان هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي.

وقال طارق رسلان، إن الطالب في المدرسة يحتاج إلى مدرس يشعر به، يفهمه، ويحببه في التعلم. قد يكون المعلم متميزا علميا ، لكنه يفتقر إلى أي تأهيل تربوي حقيقي، ومن ثم فإن هناك فجوة لا بد من سدها عبر إعداد كوادر تربوية متكاملة.

وأكد رسلان أن الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر تدعم ما ورد في الدراسة بالكامل، مشيداً بالجهد المبذول فيها، وداعيا إلى سرعة تفعيل التوصيات الخاصة بإعادة هيكلة كليات التربية وتطوير نظم قبول الطلاب فيها.