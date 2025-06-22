شكرا لقرائتكم خبر عن تحت قبة الشيوخ.. النواب يطالبون بآلية لترخيص مزاولة مهنة المعلم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول الدراسة المقدمة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، والتي تقدمت بها النائبتان هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي.

وأشاد أعضاء المجلس بمضمون الدراسة، التي وصفوها بأنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية مع ختام دور الانعقاد، لما تحمله من رؤية واضحة نحو إصلاح التعليم من جذوره، لاسيما فيما يتعلق بإعداد وتأهيل المعلم.

من جانبه، أكد النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الدراسة تمثل "صرخة لإعادة فتح ملف التعليم"، مشيداً بتركيزها على المعلم كأولوية قبل مناهج التعليم ذاتها، قائلا ً: "هذا يجعلني أستحضر قول شيخ التربويين حامد عمار عندما وصف التعليم بأنه ملف سيادي بامتياز، يجب أن يتمتع بالاستقلال الكامل".

وانتقد عبد العال ما وصفه بـ"الشعارات المُضللة" حول أن المساواة في فرص التعليم أحد أوجه العدالة الإجتماعية، متسائلا عن آلية ترخيص مهنة المعلم، بقوله : "خريج كلية الطب لا يزاول المهنة دون ترخيص.. فكيف يُسمح لمعلم بممارسة المهنة بمجرد الحصول على شهادة تربوية".

وقال "عبد العال"، إن حديثي ليس معناه انتقاد التعليم الخاص الذي جاء مسعف في زمن ما، لاسيما في ظل ما ظهر من تعليم الـ "كتاتيب"، و"الأزهري"

من جهته، أكد النائب محمود سامي الإمام، عن الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، أن أبرز مشكلات التعليم في مصر منذ السبعينيات هي التركيز على الكم لا الكيف، ما أدى إلى تدني جودة التعليم، قائلا : الأولوية الكبرى أصبحت تخريج أعداد ضخمة من الطلاب دون النظر إلى جودة المخرجات أو تأهيلهم لسوق العمل".

وأضاف أن تخفيف أعداد المقبولين في كليات التربية وبعض الكليات الأدبية أصبح ضرورة حتمية، لافتاً إلى أن القيادة السياسية سبق وأكدت هذا التوجه، لافتاً إلي أن العبء على التعليم قبل الجامعي هائل ويؤثر مباشرة على جودة التعليم العالي.

و لفت سامي الإمام إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تأهيل المعلم علميا، بل أيضا في قدرته على التعامل مع السلوكيات النفسية والاجتماعية للطلاب، لاسيما في الأرياف حيث تنتشر ظواهر التنمر وضعف الوعي التربوي.

وخلال كلمته، قال النائب حسام الملاح إن الدولة المصرية بكل أجهزتها تولي اهتمامًا غير مسبوق بملف التعليم، لافتاً إلي أن مصر تمر بمرحلة "مخاض" حقيقي لإصلاح المنظومة التعليمية، داعيا إلى دعم هذا التوجه الوطني.

ووجه الملاح الشكر لرئاسة المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على ما وصفه بـ"الحكمة والعقل"، كما أشاد بأداء الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائلاً إنه يقود الوزارة بهدوء وقدرة تُشكر.