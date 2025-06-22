شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون بالشيوخ يتساءلون: متى تكون "التربية" من كليات القمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن المعلم هو مستقبل هذا الوطن، قائلا: لذلك أتساءل متى ستكون كليات التربية من كليات القمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبه شاروبيم، ورشا مهدي، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول، بحضور وزير التعليم العالي.

وأشار إلى أن التعليم هو الأهم والأساس لنهضة هذا البلد، مؤكدا أن هناك بعض الدول مثل سنغافورة، تضع كليات التربية في مقدمة الاهتمام، وتساءل حول ما إن كان هناك ربط بين كليات التربية واحتياجات المعلمين، لاسيما وأن كليات التربية بها بعض التخصصات غير مطلوبة.

وطالب إيهاب وهبة، بأهمية أن يكون هناك اختبار شخصي للطلاب قبل دخول كليات التربية، لأنه سيكون هو المعلم في المستقبل، وانتقد ما وصفه "الحشو" في مناهج كليات التربية، مشيرا إلى أن وجود بعض الخريجين غير المؤهلين، تسبب في وجود معلمين ليسوا على قدر كاف من الكفاءة.

من جانبه، طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بوضع قيود لدخول كليه التربية حتى تكون المنفذ الوحيد لتخريج معلمين قادرين على إيصال رسالة التعليم، مشددا على ضرورة أن يعمل خريجو كليات التربية بعد التخرج وأن تكون هناك شروط وقواعد ولغة وشكل ومضمون وميزة حقيقية لهؤلاء الخريجين.

وشدد على أن هذه المناقشة من أهم الموضوعات في الفصل التشريعي بأكمله لأنه في حديث يدار في الأماكن العامة والخاصة إلا ويعلق مسألة التعليم في مصر على أنها القاطرة التي تجر والتي ستقطر كل شيء .

وتابع: جميعنا تعلم في مدارس المعلمين التي تم إلغاؤها وحلت محلها كلية التربية النوعية، مشددا على أن كليات التربية انزوت وأصبح المعليمن يأتون من كليات "الجراج" والأداب والحقوق والتجارة "بيخرج المدرس اللي عندها بيشتغل مدرس وهذه مشكلة كبيرة بيظلم التعليم الأساسي وبيظلم الطالب والمجتمع".