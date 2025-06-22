شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تعليم الشيوخ: الدولة تهتم بإصلاح المنظومة التعليمية ودعم المعلمين ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بجهود الدولة في مجال التعليم بصفة عامة سواء كان تعليم جامعي أو ما قبل الجامعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبه شاروبيم، ورشا مهدي، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول، بحضور وزير التعليم العالي.

وقال "دعبس" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا في العمل على إصلاح منظومة التعليم والذي يبدأ من كليات التربية والتي تعمل بالأساس على تخريج المعلمين وهو بالأساس العمود الفقري للعملية ومنظومة التعليم في مصر، لذلك لابد وأن يكون خريج كلية التربية ومعلم المستقبل على مستوى عالي من التأهيل والتدريب والتعليم، وهذا يأتي بداية من مناهج التعليم بكلية التربية سواء من حيث مناهج البحث أو مناهج التعليم لذلك لا بد من العمل على تطوير وتأهيل كليات التربية.

وتابع رئيس لجنة التعليم: علينا أن نأخذ بالتجارب الناجحة وعلينا أن نؤكد أن هناك بعض التجارب التي تمنح طالب كلية التربية دعم ومنحة شهرية بمثابة مرتب لدعمه وتطويره علميا واقتصاديا، مؤكدا أن تلك الدراسة وهذا التقرير المعد من قبل اللجنة قام على إعداده مجموعة من كبار المتخصصين في هذا المجال من أساتذة متخصصين ويفهمون ما يقولون ولهم باع طويل في هذا الأمر، مطالبا كافة أعضاء المجلس بالموافقة على ما جاء بالتقرير من التوصيات.

واختتم "دعبس" كلمته بتوجيه الشكر لوزير التعليم العالي، قائلا "إن الوزير يعد نموذجا واضحا للتعاون والتنسيق بين الحكومة ولجنة التعليم والبحث العلمي لأنه يشارك بفاعلية في اجتماعات اللجنة ودائم الحضور بها للرد على كل ما يثار من آراء من أعضاء اللجنة".