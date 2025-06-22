إدارة ترامب تتحسّب لرد إيراني محتمل خلال الساعات المقبلة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت تقارير أميركية، صباح اليوم الأحد، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لاحتمال قيام إيران برد انتقامي على الضربات الأخيرة، مشيرة إلى أن "الـ48 ساعة القادمة تُعدّ مقلقة بشكل خاص".

وأضافت التقارير أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرد الإيراني سيستهدف مصالح أميركية في الخارج أو داخل الولايات المتحدة، أو كلاهما.

وكان ترامب قد أعلن، فجر الأحد، أن الولايات المتحدة شنّت هجمات جوية "ناجحة" على ثلاثة من المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان، باستخدام قاذفات "B-2" وصواريخ "توماهوك" أُطلقت من غواصات. وادّعى أن "المنشآت دُمّرت بالكامل"، متوعدًا بأن "أي رد إيراني سيُقابل بقوة أعظم".

وقال ترامب إن العملية نُفّذت بتنسيق مع إسرائيل، مضيفًا: "عملنا كفريق"، داعيا إيران إلى المفاوضات وحذرها من الرد، معتبرا أن "الآن وقت السلام"؛ من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، إن الضربة الأميركية "غيّرت مجرى التاريخ"، مشددا على أنها جاءت تنفيذًا لوعده "بتدمير المشروع النووي الإيراني"، وسط احتفاء واسع في إسرائيل.

المصدر : عرب 48