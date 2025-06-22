مسؤول إيراني يهدد بقصف مفاعل ديمونا الإسرائيلي

القاهرة - كتب محمد نسيم - هدد مسؤول إيراني رفيع المستوى ، مساء السبت 21 يونيو 2025 ، بقصف مفاعل ديمونا الإسرائيلي اذا انتقلت الحرب لأبعاد جديدة.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن المسؤول الإيراني قوله :" مفاعل ديمونا النووي قد يكون هدفا مشروعا إذا انتقلت الحرب لأبعاد جديدة.

وأضاف :" ضرباتنا للأهداف الإسرائيلية مؤثرة جدا والجيش الإسرائيلي يتكتم على ذلك ، ولدينا صواريخ أكثر تطورا مما استخدمناه حتى الآن وسنستخدمها بلا شك".

وتابع :" لدى الحرس الثوري اطلاع دقيق على مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية ، والقوات المسلحة تصمم ضرباتها بشكل يستنزف مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية".

وأوضح أن دخول أمريكا إلى جانب إسرائيل يعني أن الحرب ستأخذ أبعادا إقليمية ، واستهداف القواعد الأميركية في المنطقة أسهل من ضرب العمق الإسرائيلي.

وحذر المسؤول الإيراني أمريكا بشكل جاد من أن دخولها الحرب سيعرض مصالحها في الشرق الأوسط لخطر شديد.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي، هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين ، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

المصدر : وكالات