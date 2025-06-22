أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الى أن "الهجوم الأميركي يظهر أن واشنطن هي المحرك الرئيسي وراء الضربات الإسرائيلية وأنها انضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز إسرائيل".
ولفت بزشكيان، الى أن "أمتنا أظهرت مرارا أنها لن تتوانى عن بذل أي جهد لحماية مياه وتراب هذه الأرض".
كانت هذه تفاصيل خبر بزشكيان: الهجوم الأميركي يظهر أن واشنطن انضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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