بزشكيان: الهجوم الأميركي يظهر أن واشنطن انضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز إسرائيل

أشار الرئيس الإيراني ​مسعود بزشكيان​، الى أن "الهجوم الأميركي يظهر أن واشنطن هي المحرك الرئيسي وراء الضربات الإسرائيلية وأنها انضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز إسرائيل".

ولفت بزشكيان، الى أن "أمتنا أظهرت مرارا أنها لن تتوانى عن بذل أي جهد لحماية مياه وتراب هذه الأرض".