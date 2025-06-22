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بزشكيان: الهجوم الأميركي يظهر أن واشنطن انضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز إسرائيل

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بزشكيان: الهجوم الأميركي يظهر أن واشنطن انضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز إسرائيل

أشار الرئيس الإيراني ​مسعود بزشكيان​، الى أن "الهجوم الأميركي يظهر أن واشنطن هي المحرك الرئيسي وراء الضربات الإسرائيلية وأنها انضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز إسرائيل".

ولفت بزشكيان، الى أن "أمتنا أظهرت مرارا أنها لن تتوانى عن بذل أي جهد لحماية مياه وتراب هذه الأرض".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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