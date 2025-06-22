نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية الصينية تنديدها بشدة بالهجوم الأميركي على إيران، معتبرة ان "هذا الهجوم يشكل انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن الخارجية الصينية: نندد بشدة بالهجوم الأميركي على إيران ونعتبره انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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