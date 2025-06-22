اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعت لضرورة حماية المدنيين في ظل تصاعد العمليات العسكرية في الشرق الأوسط

حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميرجانا سبولياريتش في بيان، من "تصاعد العمليات العسكرية الكبرى واتساع نطاقها في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكدة أن "هذا التصعيد ينذر بخطر دفع المنطقة والعالم بأسره نحو أتون حرب قد تترتب عليها عواقب لا رجعة فيها".

وأشارت في بيان، إلى أن "العالم لا يمكنه تحمل تبعات حرب بلا حدود، وأن التمسك بالقانون الدولي الإنساني ليس خيارا بل هو التزام واجب على الجميع".

وشددت على "ضرورة تجنيب المدنيين ويلات العمليات العدائية، والسماح للطواقم الطبية والمستجيبين الأوائل بأداء مهامهم المنقذة للحياة بأمان"، مؤكدة "دعمها لزملائهم في جمعية الهلال الأحمر الإيراني وجمعية ماجن دافيد أدوم".

وأضافت أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها بعثتان في كل من إيران وإسرائيل، وتعمل على حشد فرقها وإمداداتها لتوسيع نطاق استجابتها لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة".

وختمت: "إن أي استجابة إنسانية مهما بلغت لا يمكن أن تعوض عن الإرادة السياسية الضرورية لإعلاء أولوية السلام والاستقرار وحماية أرواح البشر".