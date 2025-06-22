"سي بي إس" عن مسؤول استخباري أميركي: لا نعرف كيف سترد إيران والتوتر في أعلى مستوياته بتاريخنا الحديث

أفادت شبكة "سي بي إس" الأميركية، نقلاً عن مسؤولين دفاعيين واستخباريين، أن الولايات المتحدة استخدمت ثلاث قاذفات من طراز "بي-2" لقصف منشأة فوردو صباح اليوم، مشيرة إلى أن كل قاذفة كانت مزوّدة بقنبلتين خارقتين للتحصينات من صنع أميركي.

وأضافت أن منشأتي نطنز وأصفهان تعرضتا لقصف بصواريخ توماهوك أُطلقت من غواصات تابعة للبحرية الأميركية.

وفي السياق ذاته، نقلت الشبكة عن مسؤولين في الأمن الداخلي الأميركي أنهم يراقبون عن كثب احتمال وقوع أعمال انتقامية، سواء مادية أو سيبرانية، رداً على الهجوم.

كما نقلت عن مسؤول استخباري أميركي أن "الولايات المتحدة لا تعرف كيف سترد إيران على الهجوم"، واصفاً الوضع بأنه "أعلى معدل توتر في تاريخنا الحديث". ولفت إلى أن التقييمات داخل الأجهزة الأميركية تتراوح بين احتمال أن يتخذ الإيرانيون إجراءات محدودة أو يتجهوا نحو ردود أكثر جذرية.