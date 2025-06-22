تظاهرة حاشدة في لندن للمطالبة بوقف العدوان على غزة وإيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت 21 يونيو 2025، مطالبين بوقف هجمات إسرائيل على الفلسطينيين وعلى إيران.

وتجمع المتظاهرون في منطقة "راسل سكوير" وطالبوا الحكومة البريطانية بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل.

ودعا للمظاهرة منظمات مجتمع مدني وفي مقدمتها "حملة التضامن مع فلسطين" و"ائتلاف أوقفوا الحرب"، و"أصدقاء الأقصى" و"حملة نزع السلاح النووي".

وتحولت المظاهرة لمسيرة اتجهت إلى شارع داونينغ، حيث يقع مكتب رئاسة الوزراء البريطاني.

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل: "الحرية لفلسطين" و"وقف فوري لإطلاق النار" و"ارفعوا أيديكم عن غزة ، ارفعوا أيديكم عن إيران" و"كير ستارمر (رئيس الوزراء البريطاني) لا يمكنك الاختباء، سنحاكمك على الإبادة الجماعية".

وفي المقابل، نظم عدد من المؤيدين لإسرائيل وأنصار نظام الشاه الإيراني المخلوع، تظاهرة مضادة.

ولتجنب وقوع اشتباكات بين الطرفين، أقام منظمو المظاهرة الداعمة لفلسطين والشرطة البريطانية منطقة عازلة تفصل بين المجموعتين.

وقالت النائبة البريطانية أبسانا بيغوم في الكلمة التي ألقتها إن "إسرائيل تقتل سكان غزة وهم ينتظرون المساعدات".

وأكدت أن "الهجمات تصاعدت في غزة والضفة الغربية منذ عدوان إسرائيل على إيران".

وقالت: "الهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية وإيران وسوريا واليمن ولبنان تجعل الوضع أكثر خطورة. إسرائيل، حليفة بريطانيا، ترتكب إبادة جماعية"

وعلى الرغم من إدانات الأمم المتحدة المتكررة لإسرائيل أشارت بيغوم إلى أن الحكومة البريطانية تشيح بوجهها عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء الأسكتلندي السابق حمزة يوسف، في كلمته خلال الفعالية، إلى المسيرة التي شارك فيها مليون ونصف المليون شخص في لندن قبل نحو 20 عاماً رفضاً لحرب العراق.

ودعا يوسف بريطانيا لعدم الاصطفاف إلى جانب إسرائيل ضد إيران، قائلاً: "ما قلناه حينها لرئيس الوزراء الأسبق طوني بلير، نقوله الآن لـ كير ستارمر: أنت لا تفعل ذلك باسمنا. لا ترسل أبناء وطننا إلى الحرب من أجل أجندتك السياسية".

ورفض يوسف الاتهامات الموجهة لمعارضي سياسات إسرائيل بأنهم معادون للسامية أو داعمون ل حماس ، قائلاً: "الرغبة في ألا يُقتل الأطفال لا تجعلك معادياً للسامية. المطالبة بمساعدة مليوني إنسان لا تجعلك معادياً للسامية بل إنساناً".

وفي ختام كلمته، دعا يوسف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

المصدر : وكالات - الاناضول