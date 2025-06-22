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البحرين تفعّل العمل “عن بعد” بنسبة 70% في الوزارات والأجهزة الحكومية

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  • البحرين تفعّل العمل “عن بعد” بنسبة 70% في الوزارات والأجهزة الحكومية 1/2
  • البحرين تفعّل العمل “عن بعد” بنسبة 70% في الوزارات والأجهزة الحكومية 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن جهاز (الخدمة المدنية) في مملكة البحرين، أنه تقرر تفعيل العمل بالوزارات والأجهزة الحكومية (عن بعد) بنسبة 70 في المئة اعتبارا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الانباء البحرينية (بنا) عن (الخدمة المدنية) أنه في ظل الظروف الإقليمية وتطورات الأوضاع الراهنة وبما تقتضيه السلامة العامة تقرر تفعيل العمل (عن بعد).

واستثنى الجهاز من ذلك “القطاعات التي يتطلب عملها الحضور الشخصي والتي لديها إجراءات عمل خاصة في حالات الطوارئ”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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