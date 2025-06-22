الخارجية الفرنسية: نحث جميع الأطراف على ضبط النفس لتفادي أي تصعيد يمكن أن يؤدي إلى توسع النزاع

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها بعد الضربات الأميركية على مواقع نووية إيرانية داعية "الأطراف إلى ضبط النفس لتفادي أي تصعيد من شأنه أن يؤدي إلى اتساع رقعة النزاع".

وأكدت الخارجية الفرنسية "قناعتها بأن التسوية المستديمة لهذه المسألة تمر عبر حل بالتفاوض في إطار معاهدة منع الانتشار النووي"، مشيرة إلى أنها "لم تشارك في هذه الضربات ولا في التخطيط لها".