أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها بعد الضربات الأميركية على مواقع نووية إيرانية داعية "الأطراف إلى ضبط النفس لتفادي أي تصعيد من شأنه أن يؤدي إلى اتساع رقعة النزاع".
وأكدت الخارجية الفرنسية "قناعتها بأن التسوية المستديمة لهذه المسألة تمر عبر حل بالتفاوض في إطار معاهدة منع الانتشار النووي"، مشيرة إلى أنها "لم تشارك في هذه الضربات ولا في التخطيط لها".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الفرنسية: نحث جميع الأطراف على ضبط النفس لتفادي أي تصعيد يمكن أن يؤدي إلى توسع النزاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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