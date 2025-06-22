مسؤول إيراني كبير لرويترز: أي تحرك لاستهداف خامنئي سيغلق باب التفاوض والاتفاق وسيؤدي إلى رد بلا حدود

أكد مسؤول إيراني كبير لرويترز، أن "أي تحرك لاستهداف مرشد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي سيغلق باب التفاوض والاتفاق وسيؤدي إلى رد بلا حدود".

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