عراقجي أعلن انه سيلتقي بوتين غدا: إيران ستستخدم كل الوسائل الممكنة والضرورية لمواجهة العدوان الأميركي والإسرائيلي

دان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ​الهجوم العسكري الأميركي​ على المنشآت النووية الإيرانية، واصفاً إياه بـ"العدوان الشرس"، محمّلاً الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة التي قد تترتب عليه.

وفي مؤتمر صحافي من اسطنبول، أعلن عراقجي انه عقد أول اجتماع مع الترويكا الأوروبية في جنيف، إلى جانب لقاءات وصفها بالبناءة مع نظرائه في المنطقة.

واتهم واشنطن بالتعاون مع "نظام الإبادة الإسرائيلي"، معتبراً أن ذلك يُظهر عدائية واضحة تجاه الشعب الإيراني، مضيفاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "خان إيران ورضخ لطموحات مجرم اعتاد استغلال أراضي وثروات الشعوب لخدمة أهداف إسرائيل".

وأكد أن إيران ستستخدم كل الوسائل الممكنة والضرورية لمواجهة العدوان الأميركي والإسرائيلي، مشدداً على أن الضربة الأميركية تمثل انتهاكاً لمبدأ عدم انتشار الأسلحة النووية.

ودعا عراقجي إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، مطالباً الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الهجوم، ومؤكداً أن إيران تحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ولن نساوم أبدا على سيادة واستقلال أراضينا وشعبنا.

وأكد انه " لا يمكن التسامح مع الانتهاك الأميركي للقانون الدولي، و باب الدبلوماسية يجب أن يبقى دائما مفتوحا ولكن هذا ليس الحال الآن"، معتبرا انه "تعرضنا للهجوم وعلينا الرد وفق حقنا المشروع بالدفاع عن النفس".