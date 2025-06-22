اعتبر الحرس الثوري الإيراني، في بيان أن النظام الأميركي ارتكب "جريمة صارخة وغير مسبوقة" بالتنسيق الكامل مع "النظام الصهيوني"، وذلك عبر شن هجوم عسكري على المنشآت النووية السلمية الإيرانية.
وأوضح البيان أن هذا الهجوم الأميركي يشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما يتعارض مع المبادئ الأساسية لاحترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول.
وأكد الحرس الثوري أن الولايات المتحدة وضعت نفسها في الخط الأمامي للعدوان على إيران عبر استهداف منشآتها النووية السلمية، مشدداً على أن التكنولوجيا النووية السلمية الإيرانية لا يمكن تدميرها بأي هجوم.
وأشار البيان إلى أن انتشار القواعد الأميركية في المنطقة لا يُعد نقطة قوة، بل يزيد من احتمال تعرضها للخط، وتعرفنا على مواقع إقلاع الطائرات المشاركة في الهجوم على منشآت البلاد ووضعت تحت المراقبة.
وشدد على ان "عملية الوعد الصادق 3 ستستمر ردا على اعتداءات وجرائم العدو وعلى المعتدين توقع رد موجع"، مؤكدا ان "اعتداء أميركا سيدفعنا لاستخدام خيارات خارج فهم وحسابات المعتدين دفاعا عن النفس".
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري أكد أن التكنولوجيا النووية الإيرانية لا يمكن تدميرها بأي هجوم: أميركا وضعت نفسها في الخط الأمامي للعدوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.