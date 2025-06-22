أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ حربا أميركية جديدة بمهاجمة إيران، مشيرا الى ان "ترامب، الذي جاء رئيسا صانعا للسلام، بدأ حربا أميركية جديدة".
وقال مدفيديف إن "الشعب الإيراني يتوحد الآن حول القيادة الدينية بعد الضربات الأميركية"، مشدداً على أن "إيران ستواصل تخصيب المواد النووية ردا على الضربات الأميركية". وأضاف مدفيديف أن "الولايات المتحدة تورطت في صراع جديد قد يتطور إلى عملية برية".
كانت هذه تفاصيل خبر مدفيديف: ترامب الذي جاء رئيسا صانعا للسلام بدأ حربا أميركية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.