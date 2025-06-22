مدفيديف: ترامب الذي جاء رئيسا صانعا للسلام بدأ حربا أميركية جديدة

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ حربا أميركية جديدة بمهاجمة إيران، مشيرا الى ان "ترامب، الذي جاء رئيسا صانعا للسلام، بدأ حربا أميركية جديدة".

وقال مدفيديف إن "الشعب الإيراني يتوحد الآن حول القيادة الدينية بعد الضربات الأميركية"، مشدداً على أن "إيران ستواصل تخصيب المواد النووية ردا على الضربات الأميركية". وأضاف مدفيديف أن "الولايات المتحدة تورطت في صراع جديد قد يتطور إلى عملية برية".