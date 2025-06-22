شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة مرسال عضو التحالف الوطني تدرب مرضى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت مؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دورة تدريبية متخصصة لمرضى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي.

أقيمت الدورة بالتعاون وبرعاية شركة جنسن للأدوية، في إطار جهود المؤسسة المستمرة للارتقاء بكفاءة مقدمي الخدمات الطبية في مصر.

وأقيمت فعاليات الدورة التدريبية امس السبت 21 يونيو على مدار ثلاث جلسات تعليمية، وشملت محاضرات تفاعلية ومواد علمية متقدمة قدمها نخبة من المتخصصين.

تناولت الموضوعات التالية:

1-محاضرة عن ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ركزت على أحدث أساليب التشخيص والعلاج، قدمتها د. ريم القرشي، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب – جامعة القاهرة.

2-محاضرة عن الصحة النفسية، تناولت دعم المرضى نفسيًا، قدمتها د. سارة طلعت، أخصائية الطب النفسي وعلاج الإدمان.

3-محاضرة عن التغذية، استعرضت أفضل الممارسات الغذائية للمرضى، قدمتها د. إيمان الطوانسي، استشاري الباطنة والتغذية الإكلينيكية.

ووفقًا للمؤسسة، بلغ عدد الحضور 65 مريضًا ومرافقًا، وتم توزيع هدايا على الحضور عبارة عن منظم مواعيد للأدوية لتسهيل متابعة العلاج، ما يعكس التزام مرسال بدعم المرضى وتوسيع نطاق التأثير التعليمي في القطاع الطبي.

وأكدت المؤسسة التزامها بتعزيز وعي مقدمي الرعاية الصحية بأحدث الأساليب العلمية والإنسانية للتعامل مع المرضى، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشارت إلى استمرارها في تنظيم مثل هذه المبادرات التدريبية بالتعاون مع الشركات والجامعات ومؤسسات الدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة كفاءة الرعاية المقدمة للمواطنين، مع تشجيع المزيد من الشراكات لتعزيز هذا التأثير.



مؤسسة مرسال عضو التحالف الوطني تدرب مرضى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي



مؤسسة مرسال عضو التحالف الوطني تدرب مرضى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي



مؤسسة مرسال عضو التحالف الوطني تدرب مرضى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي