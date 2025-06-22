شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يهنئ نائبي التنسيقية علاء مصطفى وراجية الفقى لحصولهما على الدكتوراة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، النائب علاء الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراة في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما تقدم رئيس مجلس الشيوخ، بالتهنئة للنائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراة عن تأثير تكنولوجيا المعلومات على تمكين المرأة في صعيد مصر.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: "باسمى واسم المجلس أهنئ الزميلين ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبه شاروبيم، ورشا مهدي، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول.