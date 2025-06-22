شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة الشيوخ لمناقشة دراسة بشأن كليات التربية بين الواقع والمأمول والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبه شاروبيم، ورشا مهدي، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول.

وأعلن رئيس مجلس النواب أن المجلس سيناقش بجلسته غدا الاثنين، بعد موافقة الحكومة، طلب مناقشة عامة من النائبة رائد مصطفى، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعميق وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة ريهام عفيفي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان الدور التوعوي المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بكافة صوره، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عائشة هاشم، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر.