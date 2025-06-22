ترامب يلقي خطاباً بشأن الضربات على إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة شنّت ضربات جوية "دمّرت بشكل تام وكامل" ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران.

والقى ترامب في البيت الأبيض، خطاباً مقتضباً، وكان محاطا بنائبه جاي دي فانس ووزيري الخارجية ماركو روبيو والدفاع بيت هيغسيث:

وأكد الخطاب أن الجيش الأميركي نفذ ضربات دقيقة واسعة النطاق على المنشآت النووية الرئيسية الثلاث: فوردو ونطنز وأصفهان.

وأكد ترامب أن هدفنا تدمير قدرة إيران على التخصيب النووي ووقف التهديد النووي.

وقال في هذه الليلة، أستطيع أن أبلغ العالم أن الضربات كانت نجاحا عسكريا باهرا.

تمّ تدمير منشآت التخصيب النووي الرئيسية في إيران بشكل تام وكامل. على إيران، أن تصنع السلام الآن.

إذا لم يفعلوا ذلك، فإن الهجمات المستقبلية ستكون أكبر وأسهل بكثير.

وقال: أود أن أهنئ الوطنيين الأميركيين العظماء الذين قادوا هذه الآلات الرائعة الليلة وكل الجيش الأميركي على العملية التي لم يشهد العالم مثيلا لها منذ عقود عديدة.

أود أيضا أن أهنئ رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، الجنرال المذهل، وكل العقول العسكرية اللامعة المشاركة في هذا الهجوم.