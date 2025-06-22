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وكالة الطاقة الذرية تعقد اجتماعاً طارئاً

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وكالة الطاقة الذرية تعقد اجتماعاً طارئاً

ابوظبي - سيف اليزيد -  قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في منشور على منصة إكس اليوم الأحد إنه يعتزم عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة غدا الاثنين، في ضوء الوضع في إيران.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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