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الصين تطور نموذجاً جديداً من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد

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الصين تطور نموذجاً جديداً من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد

ابوظبي - سيف اليزيد - طوّر فريق بحث صيني نموذجًا جديدًا للأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد، يرصد ديناميكيا وبدقة عالية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المحطات الكبيرة العاملة بالفحم، ما يوفر حلًا جديدًا لرصد انبعاثات الكربون العالمية.
وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، أن انبعاثات محطات الطاقة العاملة بالفحم تمثل نحو 50% من إجمالي انبعاثات الكربون الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري على مستوى العالم، وتُعدُّ عنصرًا حاسمًا في تقدير انبعاثات الكربون الناتجة عن النشاط البشري.
وقام فريق البحث في معهد بحوث معلومات الفضاء الجوي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بتحسين الخوارزميات، وبناء هذا النموذج الجديد لتحديد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 14 محطة كبيرة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم في جميع أنحاء العالم، استنادًا إلى بيانات الأقمار الاصطناعية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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