قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق المسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة لليوم التاسع على التوالي، وسط إجراءات عسكرية مشددة، عرقلت وصول المصلين والزوار للأقصى.

وأكدت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة من حراس المسجد الأقصى، وحققت مع آخرين اليوم، في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، ترافق ذلك مع اقتحام بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وانتشار قوات الاحتلال بكثافة في شوارع البلدة.

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