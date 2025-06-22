أعلن المتحدث باسم عملية الوعد الصادق الإيرانية، أنه "لم ندخل بعد كامل قدراتنا الصاروخية إلى المعركة"، كاشفا انه "استخدمنا للمرة الأولى في المواجهة مع الكيان الصهيوني صاروخ خيبر شكن".

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم عملية الوعد الصادق الإيرانية: لم ندخل بعد كامل قدراتنا الصاروخية إلى المعركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.