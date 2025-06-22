اخبار العالم

المتحدث باسم عملية الوعد الصادق الإيرانية: لم ندخل بعد كامل قدراتنا الصاروخية إلى المعركة

0 نشر
0 تبليغ

المتحدث باسم عملية الوعد الصادق الإيرانية: لم ندخل بعد كامل قدراتنا الصاروخية إلى المعركة

أعلن المتحدث باسم عملية الوعد الصادق الإيرانية، أنه "لم ندخل بعد كامل قدراتنا الصاروخية إلى المعركة"، كاشفا انه "استخدمنا للمرة الأولى في المواجهة مع الكيان الصهيوني صاروخ خيبر شكن".

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم عملية الوعد الصادق الإيرانية: لم ندخل بعد كامل قدراتنا الصاروخية إلى المعركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا