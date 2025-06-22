نتانياهو: في عملية مشتركة نفذها الشاباك والجيش استعدنا جثامين 3 من الاسرى كانوا محتجزين في قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن عملية مشتركة نفذها جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي أسفرت عن استعادة جثامين ثلاثة من الاسرى الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة.

وأكد نتانياهو أن الجهود مستمرة لاستعادة بقية الاسرى، وذلك بالتوازي مع العملية الجارية ضد إيران.