أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن عملية مشتركة نفذها جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي أسفرت عن استعادة جثامين ثلاثة من الاسرى الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة.
وأكد نتانياهو أن الجهود مستمرة لاستعادة بقية الاسرى، وذلك بالتوازي مع العملية الجارية ضد إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: في عملية مشتركة نفذها الشاباك والجيش استعدنا جثامين 3 من الاسرى كانوا محتجزين في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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