رويترز عن مصدر ايراني كبير: نقل معظم اليورانيوم عالي التخصيب بفوردو الى مكان غير معلن قبل الهجوم الاميركي

أفادت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير أن عدد العاملين في موقع ​فوردو​ النووي تم تقليصه إلى الحد الأدنى. وأكد المصدر نقل معظم اليورانيوم عالي التخصيب في فوردو إلى مكان غير معلن قبل الهجوم الأميركي.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، استناداً إلى صور أقمار صناعية، برصد نشاط غير عادي للشاحنات والمركبات في منشأة فوردو النووية قبل يومين من الهجوم الأميركي. وأظهرت الصور، الملتقطة في 19 حزيران، وجود 16 شاحنة مصطفّة على طول الطريق المؤدي إلى مجمع عسكري يقع تحت الأرض.