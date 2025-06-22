أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، استناداً إلى صور أقمار صناعية، برصد نشاط غير عادي للشاحنات والمركبات في منشأة ​فوردو​ النووية قبل يومين من الهجوم الأميركي. وأظهرت الصور، الملتقطة في 19 حزيران، وجود 16 شاحنة مصطفّة على طول الطريق المؤدي إلى مجمع عسكري يقع تحت الأرض.

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست عن صور أقمار صناعية: نشاط غير عادي للشاحنات في منشأة فوردو قبل الهجوم الأميركي بيومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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