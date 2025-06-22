كرم هنأ المجلس الجديد للرابطة المارونية برئاسة مارون الحلو متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المهمات الكبيرة

أعلن رئيس الرابطة المارونية السفير ​خليل كرم​ في بيان رسمي أن المجلس التنفيذي للرابطة حدد الحادي والعشرين من حزيران 2025 موعداً لانتخاب مجلس جديد، وفتح باب الترشيحات لمنصبي رئيس ونائب الرئيس و15 عضواً ضمن مهلة انتهت في الحادي عشر من حزيران 2025.

وبعد إقفال باب الترشيحات، تم تسجيل 17 مرشحاً، هم: واحد لمنصب الرئيس، وآخر لنائب الرئيس، و15 للعضوية، ما يشكل العدد الكامل لأعضاء المجلس التنفيذي.

وأوضح كرم أن المرشحين الذين استوفوا شروط الترشيح وفق النظام الداخلي فازوا بالتزكية، وهم:

-مارون الحلو رئيساً،

-نسيب نصر نائباً للرئيس،

و15 عضواً هم: أنطوان عماطوري، إيلي آصاف، إيلي مخايل، باتريسيا الحواط العم، بول يوسف كنعان، جهينه المنيّر هيكل، رامز ضاهر، رامي الشدياق، شكيب شهاب، طانيوس نجيم، لحود مجيد لحود، منير عقيقي، ميكال عبود، ناتالي خوري ويوسف العمار.

وهنأ السفير خليل كرم المجلس الجديد متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المهمات الكبيرة التي تنتظرهم، مشدداً على الدور الأساسي الذي ينبغي أن تضطلع به الرابطة في توحيد كلمة اللبنانيين عموماً والموارنة خصوصاً، والتصدي للملفات المعقدة والمصيرية التي عمل عليها المجلس السابق، مؤكداً استعداده لوضع إمكاناته في تصرف المجلس الجديد.

كما شكر كرم المجلس التنفيذي المنتهية ولايته على تفانيه وتعاونه خلال الفترة الماضية، متمنياً التوفيق لجميع أعضائه، سواء العائدين إلى المجلس الجديد أو الذين لم يترشحوا، متسلحين بخبراتهم ونزاهتهم في ميادينهم المختلفة.