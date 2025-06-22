الراعي: رئيس الجمهورية أب الوطن ويجسّد وحدة البلاد ويحمل همّ الجميع وهو المسؤول الأول عن وحدة الكيان وحماية الدستور

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال القداس الإلهي لمناسبة عيد الأب في بكركي الى ان "​رئيس الجمهورية​ ليس مجرد رئيس سياسي إنما هو أب الوطن ويجسد وحدة البلاد ويحمل هم الجميع وهو المسؤول الأول عن وحدة الكيان وحماية الدستور".

وأضاف : "إن رئيس الجمهورية مرجعية وطنية ويحتذى به في التجرد والعدالة".

واعتبر الراعي أن "على السلطة السياسية أن تكون صادقة فتحوّل الوطن إلى بيت كبير يتسع لجميع أبنائه دون تمييز".

وختم عظته قائلا: "على المسؤول السياسي ان يعيش مهمته بروح الأب يحمي أبناء وطنه يسهر على مستقبلهم ويكون قدوة في السلوك فالوطن لا يبنى إلا بأيدي أمينة ونفوس مستعدة لأن تخدم لا أن تستفيد".