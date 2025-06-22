"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعا في إسطنبول على مستوى وزراء الخارجية

القاهرة - كتب محمد نسيم - انطلقت في مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

ويشارك في الدورة التي تستمر يومين، نحو 40 مسؤولا على مستوى رئيس حكومة، ووزير خارجية، كما تشارك نحو 1000 شخصية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى المؤسسات التابعة للمنظمة، والدول المراقبة ومنظمات دولية أخرى.

ومن بين ما تناقشه أعمال الدورة، تطورات حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وخلفت نحو 186 ألف شهيد وجريح، إلى جانب قضايا أخرى تهم العالم الإسلامي.

ويتسلم فيدان رئاسة الاجتماع من الرئيس السابق لمجلس المنظمة، وزير خارجية الكاميرون لوجون مبيلا مبيلا، ويلقي الكلمة الافتتاحية.

ومن المنتظر أن يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاجتماع ويلقي كلمة فيه، فيما تُعقد لاحقا جلسة خاصة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على إيران الذي بدأ في 13 يونيو/ حزيران الجاري.

وتأسست منظمة التعاون الإسلامي (كانت باسم منظمة المؤتمر الإسلامي) في قمة عُقدت بالعاصمة المغربية الرباط في 25 سبتمبر/ أيلول 1969، ردا على إحراق الإسرائيليين المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية.

المصدر : وكالات