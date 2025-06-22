430 قتيلا و3500 جريح في تواصل الهجوم الإسرائيلي على إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - وكانت وسائل إعلام إيرانية، قالت اليوم السبت، إن طفلا قتل، وأصيب شخصان في هجوم إسرائيلي على مبنى مدني في مدينة قم الإيرانية.

وذكرت أن إسرائيل نفذت هجوما على حي السلارية في مدينة قم، ما أدى إلى مقتل طفل يبغ من العمر (16 عاما)، وإصابة شخصين آخرين، فيما قتل 5 إيرانيين، إثر هجوم شنه الطيران الإسرائيلي على مدينة خرم آباد.

وأكدت أن إيران فعلت الدفاعات الجوية في شرق طهران وغربها بشكل متزامن، نتيجة تواصل الهجوم الإسرائيلي، فيما سمع دوي 3 انفجارات في شمال شرق العاصمة، وأن إسرائيل استهدفت منشأة أصفهان النووية، وهي واحدة من أكبر المنشآت النووية في إيران، مضيفة أنه لا يوجد تسرب لمواد خطيرة جراء ذلك.

وفي السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في مناطق متفرقة في إسرائيل، عقب إطلاق إيران خمسة صواريخ باليستية.

ومنذ 13 حزيران/ يونيو، تشن إسرائيل، هجمات واسعة على إيران استهدفت منشآت نووية وعسكرية ونفطية وقادة عسكريين وعلماء نوويين في العاصمة طهران، ومنطقة تبريز في غرب محافظة أذربيجان الشرقيَّة، وأصفهان، وعدد من المحافظات الإيرانية، فيما ترد إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرة مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

المصدر : وكالات