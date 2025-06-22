المطران فضول بقداس في ذكرى شفاء نهاد الشامي: لا أصل إلى مكان لأحمل كلمة الله إلا وأجد مار شربل قد سبقنا إليه

أشار مطران أبرشية سيدة البشارة المارونية في أفريقيا، سيمون فضول، الى أن في الثاني والعشرين من كل شهر تُرفع الصلوات ليتمكن كل من يتألم من التماس أعجوبة، وأن الرب، من خلال يد ​القديس شربل​، يستجيب لصرخة المتوجعين. وأكد أن الألم كبير في العالم، ولا شفاء إلا بلمسة الرب يسوع التي تعين المريض والمصاب والمتألم على قبول حالته.

وأشار المطران فضول إلى أن مرضى من مختلف الطوائف والمذاهب حمّلوه طلبات شفاعة القديس شربل، مضيفاً: "قلت سابقاً إن شربل يسبقنا دائماً، فلا أصل إلى مكان أحمل فيه كلمة الله إلا وأجد أن مار شربل قد سبقنا إليه".

وأضاف أنه يضع كل الأوجاع بين يدي القديس شربل، ويجمع معها نوايا أبرشيته، مشيراً إلى أنهم احتفلوا أمس بعيد الآباء، وهي مناسبة لتهنئة الجميع وتمني الخير والبركة لهم ولوطننا والعالم المتألم.

وحذّر من أن العالم يقف على شفير هاوية، قائلاً: "إما أن يستفيق المسؤولون، أو سنسقط جميعاً"، داعياً إلى أن يحلّ الرب سلامه في القلوب والعقول، وأن يحفظ الأهل ويُنير قلوب الأزواج والعائلات المفككة.