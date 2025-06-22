سلام اتصل بالرئيس عون وبحث معه في التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة وانعكاساتها المحتملة على لبنان

أجرى رئيس الحكومة نواف سلام، اتصالاً برئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، تم خلاله البحث في التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة، وانعكاساتها المحتملة على لبنان. وقد جرى الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين، والعمل المشترك لتجنيب لبنان تداعيات هذه الأوضاع، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والحفاظ على وحدة الصف والتضامن الوطني.

وفي السياق ذاته، أجرى سلام سلسلة اتصالات شملت كلّاً من معالي وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، ومعالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وذلك في إطار تنسيق الجهود واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على الاستقرار الداخلي وصون الأمن الوطني في هذه المرحلة الدقيقة.