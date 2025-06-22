أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في ظل التصعيد الخطير في العمليات العسكرية ومخاطر تداعياتها على المنطقة بأسرها، على أهمية التمسك الصارم بالمصلحة الوطنية العليا، التي تقضي بتجنيب لبنان الانزلاق أو التورط بأي شكل من الأشكال في المواجهة الإقليمية الدائرة.

وشدد سلام على أن وعي اللبنانيين لمصلحتهم الوطنية العليا هو السلاح الأمضى في مواجهة هذه الظروف الدقيقة.

كانت هذه تفاصيل خبر سلام: المصلحة الوطنية العليا تقضي بتجنيب لبنان الانزلاق أو التورط بأي شكل من الأشكال في المواجهة الإقليمية الدائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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