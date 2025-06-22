الرئيس عون أكد أن قصف المنشآت النووية يرفع منسوب الخوف من اتساع رقعة التوتر: لبنان دفع ثمن الحروب غالياً ولا مصلحة وطنية بدفع المزيد

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن لبنان، قيادة وأحزاباً وشعباً، بات اليوم أكثر إدراكاً من أي وقت مضى للثمن الباهظ الذي دفعه جرّاء الحروب التي نشبت على أرضه وفي المنطقة، مشدداً على أن لبنان غير راغب في دفع المزيد، ولا مصلحة وطنية لها في ذلك، خصوصاً وأن كلفة هذه الحروب كانت ولا تزال تفوق قدرة لبنان على الاحتمال.

وحذّر عون من أن قصف المنشآت النووية الإيرانية يرفع منسوب الخوف من اتساع رقعة التوتر بشكل يهدد الأمن والاستقرار في أكثر من منطقة ودولة.

ودعا إلى ضرورة ضبط النفس وإطلاق مفاوضات بنّاءة وجدية لإعادة الاستقرار إلى دول المنطقة وتفادي المزيد من القتل والدمار.