ستارمر: لا يمكن السماح لإيران أبدا بتطوير سلاح نووي والولايات المتحدة اتخذت إجراء للحد من هذا التهديد

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً خطيراً للأمن الدولي، مشدداً على أنه لا يمكن السماح لإيران بتطوير سلاح نووي تحت أي ظرف.

ونقلت وكالة رويترز عن ستارمر تأييده للإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة، معتبراً أنه يهدف إلى الحد من هذا التهديد.

وأشار إلى أن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال مضطرباً، وأن الأولوية في الوقت الراهن هي لتحقيق الاستقرار في المنطقة. ودعا إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي ينهي الأزمة القائمة.