"النشرة": هل تشكّل الضربات الاميركية لمواقع المفاعلات النووية الإيرانية مخرجاً للحرب؟

نفّذ الاميركيون ضربات جوّية طالت مواقع ​المفاعلات النووية الإيرانية​ الثلاث، فوردو ونطنز و أصفهان، عبر استهدافهم بصواريخ طائرات B2. واذا كان النتائج تُظهر حصول أضرار كبيرة في تلك المواقع، فلم يتّضح بعد حجم الضربة الاميركية التي اصابت مفاعل فوردو تحديداً، الذي يُعتبر محصّناً جدّاً.

واذا كان الإيرانيون تحدثوا عن المضيّ في تطوير الصناعات النووية، وحقهم في الرد على الضربات العسكرية، الاّ ان السؤال الجوهري الذي تقدّم على ما سواه: هل تشكّل تلك الاستهدافات الاميركية مخرجاً للحرب، يُنزل الإيرانيين والاسرائيليين من سقوفهم الحربية المرتفعة؟

يعزّز ذلك حديث الصحافة الاميركية عن ان الرئيس دونالد ​ترامب​ ابلغ الإيرانيين مسبقاً بالضربات، وانها ستكون لمرة واحدة ولا تستهدف النظام.

سُتظهر الايام القليلة المقبلة المسار، بإعتبار ان الإيرانيين سيكونون ملزمين بإستكمال استهدافاتهم لإسرائيل في الساعات المقبلة، لتأكيد صلابتهم وبقاء فاعليتهم العسكرية وعدم تأثرهم بما حصل من ضربات أميركية او اسرائيلية ضد بلدهم.

لكن، يُنتظر ان يُعلن ترامب عن وجوب نهاية الحرب، بعد استهدافات طائرات أميركية للمواقع النووية الإيرانية، ليتبعه رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، وعلى ضوء ذلك ستكون ايران امام واقع انهاء ضرباتها الصاروخيّة ايضاً، بعدما ثبّتت ان اسرائيل لم تعد اكثر اماناً، كما قال ترامب. وبالتالي، فهي تكون قد احتفظت بقوتها العسكرية، رغم خساراتها خلال ايام الحرب، لمواقع وقيادات وعلماء.