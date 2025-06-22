الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا مزيجا من الصواريخ بعيدة المدى في الموجة العشرين على إسرائيل

أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​، أنه "استخدمنا مزيجا من الصواريخ بعيدة المدى في الموجة العشرين على إسرائيل". وأكد الحرس الثوري أن "الموجة الـ20 استهدفت مطار بن غوريون ومركز الأبحاث البيولوجية ومراكز قيادة وسيطرة".

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