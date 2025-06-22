أفادت شبكة "إن بي سي" الأميركية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لاحتمال رد من إيران، مشيرين إلى أن الساعات الثماني والأربعين المقبلة ستكون مثيرة للقلق.
وأضاف المسؤولون أن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان أي رد انتقامي إيراني سيستهدف مواقع خارجية، أو داخلية، أو كلاهما معاً.
كانت هذه تفاصيل خبر إن بي سي عن مسؤولين أميركيين: إدارة ترامب تستعد لرد محتمل من إيران وستكون الساعات الـ48 المقبلة مثيرة للقلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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