الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل للاشتباه في تسلل مسيرات

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "دوي ​صفارات الإنذار​ في شمال إسرائيل للاشتباه في تسلل مسيرات".

وفي وقت سابق، أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​، في بيان، عن تنفيذ "الموجة التاسعة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" بموجة واسعة من ​الطائرات المسيّرة​ الهجومية والانتحارية باتجاه أهداف استراتيجية في جميع أنحاء الكيان، من شمال إلى جنوب الأراضي المحتلة"، وذلك في إطار الرد على الحرب الإسرائيلية ضد إيران.

وأوضح أن هذا الهجوم "وضع منظومة الدفاع الجوي المرتبكة للكيان الصهيوني في حالة تأهب. هذه العملية ستكون ممتدة ومتواصلة وستخلّ بالتوازن لديهم".