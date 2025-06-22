أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل للاشتباه في تسلل مسيرات".
وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، عن تنفيذ "الموجة التاسعة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" بموجة واسعة من الطائرات المسيّرة الهجومية والانتحارية باتجاه أهداف استراتيجية في جميع أنحاء الكيان، من شمال إلى جنوب الأراضي المحتلة"، وذلك في إطار الرد على الحرب الإسرائيلية ضد إيران.
وأوضح أن هذا الهجوم "وضع منظومة الدفاع الجوي المرتبكة للكيان الصهيوني في حالة تأهب. هذه العملية ستكون ممتدة ومتواصلة وستخلّ بالتوازن لديهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل للاشتباه في تسلل مسيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.